Food centre similar to S'pore's Lau Pa Sat to open in Indonesia by end-2025

A food centre similar to Singapore's famous Lau Pa Sat is set to open in Indonesia.

The food centre will reportedly have over 50 stalls and its own Satay Street, when it is ready in 2025.

Singapore in Indonesia

The food centre is part of a mixed development named "Rukan Lau Pa Sat" situated in the up-and-coming Pantai Indah Kapuk (PIK2) township.

PIK2 has been dubbed "The New Jakarta City" and is located in the northern part of Indonesia's capital, Jakarta.

It is a joint venture between property developer Agung Sedayu Group and Salim Group, Indonesia's biggest conglomerate.

Agung Sedayu Group will be recreating Lau Pa Sat's colonial-themed architecture and orange roofing for the food centre in PIK2.

Stalls at the food centre will mostly serve Indonesian cuisine, as well as food from the region, The Straits Times (ST) reported.

There will also be different types of sate from different parts of Indonesia because people love to "have satay and chill", Agung Sedayu Group chief executive Steven Kusumo told ST.

The PIK2 township is the second iteration of the original PIK.

Both townships are joint ventures of Agung Sedayu Group and Salim Group.

The townships feature architecture from famous sites and sights outside of Indonesia.

This includes a church likened to Japan's Seitai Hoshikai Catholic Convent, and a Chinese pagoda.

Agung Sedayu Group chief executive Steven Kusumo said: "We're trying to bring the world to Indonesia."

Top image from pik2home website