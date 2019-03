Here are some of the best deals, up to 60% off, you can find at the Ubi alcohol drive-thru sale

You might have heard about an alcohol drive-thru taking place in Ubi.

Here it is.

The sale features more than 300 different alcoholic products, from wine to whiskey to beer.

Here are the more popular brands, we’ll take a look at the more niche brands in a bit.

Here are some of the best deals sorted by alcohol type:

Wines

ZONIN-VENTITERRE-MOSCATO 0.75L

Usual price: $19

Sale price: $12

ZONIN-VENTITERRE-MERLOT 0.75L

Usual price: $22

Sale price: $15

CASTEL-VIOGNIER 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $13

CASTEL-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $15

CASTEL-MALBEC 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $15

CHATEAU-CAVALIER-ROSE 0.75L

Usual price: $34

Sale price: $20

SAN MILLAN-WHITE 0.75L

Usual price: $28

Sale price: $10

SAN MILLAN-TEMPRANILLO 0.75L

Usual price: $28

Sale price: $12

SAN MILLAN-TINTO FINO ROBLE-TEMPRANILLO 0.75L

Usual price: $30

Sale price: $16

VINA POMAL-CRIANZA 0.75L

Usual price: $30

Sale price: $18

CUVEE BARCELONA-ROSEE 0.75L

Usual price: $32

Sale price: $20

TWO OCEANS-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $11

TABLE MOUNTAIN-SHIRAZ-SC 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $15

TWO OCEANS-CABERNET SAUVIGNON MERLOT-6/0.75L

Usual price: $24

Sale price: $16

TWO OCEANS-SHIRAZ-6/0.75L

Usual price: $24

Sale price: $16

NEDERBURG-CABERNET MERLOT-ELDEROOD 0.75L

Usaul price: $25

Sale price: $18

DURBANVILLE HILLS-CHENIN BLANC-SC-6/0.75L

Usual price: $28

Sale price: $18

NEDERBURG-MANOR HOUSE-SHIRAZ 0.75L

Usual price: $37

Sale price: $24

LANSON-BRUT ROSE 0.75L

Usual price:$71

Sale price: $40

LUC BELAIRE-RARE-ROSE 0.75L

Usual price: $47

Sale price: $14

MASCOTA VINEYARDS-OPI-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $30

Sale price: $10

SANTA ANA-CLASSIC-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $16

Sale price: $12

BEAULIEU VINEYARD-GDL RESERVE-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $206

Sale price: $117

BEAULIEU VINEYARD-MAESTRO-CABERNET SAUVIGNON-STAGS 0.75L

Usual price: $139

Sale price: $79

BLOSSOM HILL-CLASSIC-ROSE

Usual price: $22

Sale price: $10

BLOSSOM HILL-CLASSIC-WHITE

Usual price: $22

Sale price: $10

BLOSSOM HILL-CLASSIC-RED 0.75L

Usual price: $22

Sale price: $12

BLOSSOM HILL-VARIETALS-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $14

BLOSSOM HILL-VARIETALS-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $14

CHATEAU ST JEAN-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $36

Sale price: $21

CHATEAU ST JEAN-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $35

Sale price: $20

CHATEAU ST JEAN-CINQ CEPAGES-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $135

Sale price: $77

CHATEAU ST JEAN-MERLOT 0.75L

Usual price: $36

Sale price: $20

CHATEAU ST JEAN-SONOMA-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $55

Sale price: $31

CHATEAU ST JEAN-SONOMA-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $46

Sale price: $26

CHATEAU ST JEAN-SONOMA-PINOT NOIR 0.75L

Usual price: $73

Sale priceL $41

COLDSTREAM HILLS-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $48

Sale price: $27

COLDSTREAM HILLS-PINOT NOIR 0.75L

Usual price: $49

Sale price: $28

DEVIL’S LAIR-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $56

Sale price: $32

DEVIL’S LAIR-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $56

Sale price: $32

DEVIL’S LAIR-DANCE-MARGARET RIVER-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $43

Sale price: $24

DISTANT COUSINS-SAUVIGNON BLANC 0.75L

Usual price: $32

Sale price: $18

ETUDE-CARNEROS-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $75

Sale price: $43

ETUDE-CARNEROS-PINOT NOIR 0.75L

Usual price: $77

Sale price: $44

ETUDE-NAPA VALLEY-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $146

Sale price: $83

FAT BIRD-MERLOT 0.75L

Usual price: $31

Sale price: $18

FAT BIRD-SAUVIGNON BLANC 0.75L

Usual price: $29

Sale price: $17

FICKLE MISTRESS-PINOT NOIR 0.75L

Usual price: $37

Sale price: $21

FIFTH LEG-CABERNET SAUVIGNON SHIRAZ MERLOT 0.75L

Usual price: $31

Sale price: $18

FIFTH LEG-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $30

Sale price: $17

FIFTH LEG-ROSE 0.75L

Usual price: $31

Sale price: $18

FIFTH LEG-SAUVIGNON BLANC SEMILLON 0.75L

Usual price: $31

Sale price: $12

FIFTH LEG-SHIRAZ CABERNET MERLOT 0.75L

Usual price: $32

Sale price: $18

GABBIANO PROMESA PINOT GRIGIO

Usual price: $28

Sale price: $11

GABBIANO-BELLEZZA-SANGIOVESE 0.75L

Usual price: $63

Sale price: $36

GABBIANO-CHIANTI CLASSICO 0.75L

Usual price: $35

Sale price: $20

GABBIANO-CHIANTI 0.75L

Usual price: $28

Sale price: $11

GABBIANO-RESERVA-CHIANTI CLASSICO 0.75L

Usual price: $41

Sale price: $23

GABBIANO-SANGIOVESE 0.75L

Usual price: $70

Sale price: $40

HEEMSKERK-CHARDONNAY PINOT NOIR 0.75L

Usual price: $57

Sale price: $32

JAMIESONS RUN-BILLY’S SHADOW-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $13

JAMIESONS RUN-BILLY’S SHADOW-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $23

Sale price: $13

JAMIESONS RUN-BILLY’S SHADOW-SEMILLON SAUVIGNON BLANC 0.75L

Usual price: $22

Sale price: $12

KANGAROO RIDGE-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $29

Sale price: $17

KANGAROO RIDGE-MERLOT 0.75L

Usual price: $29

Sale price: $17

KANGAROO RIDGE-SHIRAZ 0.75L

Usual price: $29

Sale price: $17

LEO BURING-CLARE VALLEY-RIESLING-DRY 0.75L

Usual price: $31

Sale price: $18

LEO BURING-LEONAY-RIESLING 0.75L

Usual price: $56

Sale price: $32

LINDEMANS-BIN SERIES-40-MERLOT 0.75L

Usual price: $28

Sale price: $16

LINDEMANS-BIN SERIES-45-CABERNET SAUVIGNON 0.75L

Usual price: $28

Sale price: $16

LINDEMANS-BIN SERIES-46-SWEET RED 0.75L

Usual price: $24

Sale price: $14

LINDEMANS-BIN SERIES-50-SHIRAZ-SC 0.75L

Usual price: $28

Sale price: $16

LINDEMANS-BIN SERIES-65-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $28

Sale price: $16

LINDEMANS-BIN SERIES-90-MOSCATO 0.75L

Usual price: $19

Sale price: $11

LINDEMANS-BIN SERIES-95-SAUVIGNON BLANC 0.75L

Usual price: $27

Sale price: $15

LINDEMANS-CAWARRA-CABERNET MERLOT 0.75L

Usual price: $27

Sale price: $15

LINDEMANS-CAWARRA-CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $26

Sale price: $15

LINDEMANS-CAWARRA-MERLOT 0.75L

Usual price: $27

Sale price: $15

LINDEMANS-CAWARRA-SEMILLON CHARDONNAY 0.75L

Usual price: $26

Sale price: $15

LINDEMANS-CAWARRA-SHIRAZ CABERNET 0.75L

Usual price: $27

Sale price: $15

LINDEMANS-EARLY HARVEST-MOSCATO 0.75L

Usual price: $27

Sale price: $16

LINDEMANS-EARLY HARVEST-SEMILLON SAUVIGNON BLANC 0.75L

Usual price: $29

Sale price: $16

LINDEMANS-EARLY HARVEST-SHIRAZ 0.75L

Usual price: $29

Sale price: $17

LINDEMANS-EARLY HARVEST-SWEET-RED 0.75L

Usual price: $30

Sale price: $17

LINDEMANS-EARLY HARVEST-WHITE 0.75L

Usual price: $29

Sale price: $16

Spirits

AMARULA-M FRUIT CREAM-LIQUER 0.75L

Usual price $44.00

Sale price: $22

JOHNNIE WALKER-RED LABEL-WHISKY-VALUE ADDED PACK 0.7L

Usual price: $59.00

Sale price: $35

ROMANA SAMBUCA-APERITIF 0.75L

Usual price: $60.00

Sale price: $37

WINDSOR-WHISKY-17YO 0.45L

Usual price: 71.00

Sale price: $38

WINDSOR-WHISKY-21YO 0.5L

Usual price: $98.00

Sale price: $54

JOHNNIE WALKER-GOLD LABEL-WHISKY-VALUE ADDED PACK 0.7L

Usual price: $111.00

Sale price: $69

GLENFARCLAS-WHISKY-10YO 0.7L

Usual price: $98.00

Sale price: $75

MACALLAN-FINE OAK-WHISKY-12YO 0.75L

Usual price: $161.00

Sale price: $128

GLENFIDDICH-WHISKY-15YO 0.7L-IMP

Usual price: 210.00

Sale price: $148

JOHNNIE WALKER-BLUE LABEL-TOM DIXON-BLUE-WHISKY 0.7L

Usual price: $315.00

Sale price: $228

ARCHERS PEACH SCHNAPPS

Usual price: $33

Sale price: $29

BAILEYS IRISH CREAM

Usual price: $45

Sale price: $35

BELLS ORIGINAL BLENDED

Usual price: $62

Sale price: $33

BLACK & WHITE BLENDED

Usual price: $55

Sale price: $43

CROWN ROYAL RYE 45% alcohol

Usual price: $102

Sale price: $50

J&B RARE BLENDED 40% alcohol

Usual price: $64

Sale price: $33

For beer prices, feel free to check out this article.

Or just go down to Ubi and take a look.

Location: 361, Ubi Rd 3, Singapore 408664

Time: Daily 11am to 9pm

You can also visit their retail stores here —

The Seletar Mall

33 Sengkang West Avenue, #01-48, Singapore 797653

Opening hours: Daily 10am – 10pm

Telephone: 67023725

Pacific Plaza

9 Scotts Rd, #01-08 Singapore 228210

Opening hours: Daily 11am to 9pm

Marina Square Shopping Mall

6 Raffles Boulevard, #03-216A, Singapore 039594

Opening hours: Daily 11am to 9pm

The Star Vista

1 Vista Exchange Green, #B1-03, Singapore 138617

Opening hours: Daily 11am to 9pm

Images from Cellabration

